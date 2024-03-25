Dolar
32.17
Euro
34.91
Altın
2,172.23
ETH/USDT
3,586.20
BTC/USDT
69,923.00
BIST 100
9,029.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK'de Gazze tasarısında çekimser kalan ABD'den "İsrail'e desteğimiz tam" açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Gazze'de ateşkes tasarısının "bağlayıcı olmadığını" savundu ve İsrail'e desteklerinin tam olduğunu yineledi.

Hakan Çopur  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
BMGK'de Gazze tasarısında çekimser kalan ABD'den "İsrail'e desteğimiz tam" açıklaması

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve BMGK'de yapılan Gazze oylamasını değerlendirdi.

Kirby, ateşkes talebi ile tüm rehinelerin serbest bırakılması başlığının beraber ele alınması ve halen devam eden rehine anlaşması müzakerelerine atıf yapması sebebiyle Gazze tasarısını veto etmediklerini belirtti.

Buna karşılık tasarı metninde Hamas'ın kınanmaması sebebiyle tasarıya "evet" oyu vermeyip çekimser kaldıklarını aktaran Kirby, "Kullandığımız oy politikamızda bir değişikliği temsil etmiyor." dedi.

Başından beri rehinelerin serbest bırakılmasını ateşkes anlaşmasının ana parçası olarak gördüklerini kaydeden Kirby, "Halen İsrail'in arkasındayız. An itibarıyla Hamas'a karşı kendilerini koruyabilmeleri için gerekli araç ve askeri imkanları sağlamaya devam ediyoruz. İsrail'in kendini savunması anlamında neyi yapıp yapamayacağı konusunda bu bağlayıcı olmayan tasarıyla değişen bir şey yok." yorumunu yaptı.

Kirby, BMGK'deki oylamada ABD'nin çekimser oy kullanmasının ardından Refah'la ilgili görüşmeler için Washington'a gelecek olan İsrail heyetinin ziyaretinin iptal edilmesinden dolayı "kafalarının karıştığını" ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bugün Washington'da olduğunu ve Refah dahil ilgili tüm konuların görüşüldüğünü kaydeden Kirby, İsrail heyetinin ziyaretinin iptal edilmesinin ABD-İsrail ilişkilerinde ya da Biden ile Netanyahu ilişkisinde "bir seviye kaybı" olmadığını savundu.

Tasarı bağlayıcı değil iddiası

Kirby, BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısının "bağlayıcı olmadığını" savundu ancak neden ABD'nin böyle düşündüğüne bir açıklama getirmedi.

Kirby, "Öncelikle bu bağlayıcı olmayan bir tasarı, dolayısıyla İsrail'in Hamas'ın ardından gitme kabiliyetini etkileyecek bir tesiri yok. İkincisi, bizim politikamızda da herhangi bir değişikliği yansıtmıyor. (İsrail) Başbakanlık ofisinin açıklamasında sanki bizim politikamızın bir şekilde değiştiğine yönelik ima var fakat politikamız değişmedi." şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın brifinginde, BMGK'nin Gazze tasarısının "bağlayıcı olmadığını" savundu ancak bunun nedenini izah etmedi.

Miller, "konunun detaylarının uluslararası hukukçuların alanına girdiğini" söylemekle yetindi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maltepe'de darbedilen teşkilat üyesine "geçmiş olsun" telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul'un 5 yıl daha yatırımsızlığa tahammülü yok
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor
Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Hamas: Ateşkes ve esir takasına ilişkin sunduğumuz vizyonumuza bağlılığımızı arabuluculara bildirdik

Hamas: Ateşkes ve esir takasına ilişkin sunduğumuz vizyonumuza bağlılığımızı arabuluculara bildirdik

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır

Güney Afrika, BMGK'nin "Gazze'de ateşkes" kararından memnun

Scholz, Refah'a olası saldırıdan kaygılandığını İsrail'e ilettiğini belirtti

Scholz, Refah'a olası saldırıdan kaygılandığını İsrail'e ilettiğini belirtti
Trump’a göre ABD’deki İsrail lobisi zayıfladı

Trump’a göre ABD’deki İsrail lobisi zayıfladı
BMGK'de Gazze tasarısında çekimser kalan ABD'den "İsrail'e desteğimiz tam" açıklaması

BMGK'de Gazze tasarısında çekimser kalan ABD'den "İsrail'e desteğimiz tam" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet