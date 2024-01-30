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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK üyeleri, Gazze'de insani yardımın acilen artırılmasını talep etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri Gazze'de kötüleşen insani duruma dikkati çekerek, acilen insani yardımın artırılmasını talep etti.

Şerife Çetin  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
BMGK üyeleri, Gazze'de insani yardımın acilen artırılmasını talep etti

New York

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nathalie Broadhurst, Gazze hakkında düzenlenen kapalı oturumun ardından, bazı üyelerle BMGK adına açıklama yaptı.

BMGK üyelerinin BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın atanmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Broadhurst, tüm taraflara Kaag'la iş birliği içinde hareket etme çağrısında bulundu.

Broadhurst, BMGK üyelerinin Gazze'de kötüleşen insani durumdan endişe duyduğunu belirterek, "Gazze'deki sivillere insani yardımın acilen artırılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"UNRWA, Filistin halkına hayat kurtarıcı yardım sağlama konusunda kritik rol oynuyor"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mali desteğini askıya almasıyla ilgili, "7 Ekim saldırısına dahil olanlar hesap vermeli." açıklamasında bulundu.

Thomas-Greenfield, BM'nin yürüttüğü soruşturmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "UNRWA, Filistin halkına hayat kurtarıcı yardım sağlama konusunda kritik rol oynuyor." dedi.

UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarla ilgili ABD'nin İsrail hükümetiyle irtibata geçtiğini ve daha fazla bilgi talep ettiğini aktaran Thomas-Greenfiled, konuyla ilgili BM ve İsrail hükümetiyle irtibatlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Thomas-Greenfield, UNRWA'nın binlerce kişinin hayatını kurtardığını ve söz konusu iddiaların UNRWA hakkında şüphe uyandırmasının talihsizlik olduğunu kaydederek, ABD'nin tekrar mali destek sağlaması için bazı yapısal değişiklikler görmesi gerektiğine işaret etti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

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