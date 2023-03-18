Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,813.90
BTC/USDT
27,620.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BMGK, Ukraynalı ayrılıkçı "Donetsk ombudsmanının" konseyde konuşması teklifini reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları ombudsmanı Daria Morazova'nın konseyde konuşması yönünde verdiği teklifi reddetti.

Mücahit Oktay  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
BMGK, Ukraynalı ayrılıkçı "Donetsk ombudsmanının" konseyde konuşması teklifini reddetti

Birleşmiş Milletler

Rusya'nın teklifi üzerine toplanan BMGK'nin 15 üyesinden 8'i teklif için hayır oyu kullanırken, Rus delegasyonu dahil sadece 4 üye lehte oy verdi. 3 üye ise çekimser kaldı.

Oylama öncesinde söz alan ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Morazova'nın konseye hitap etme teklifinin "Rusya Federasyonu'nun (Ukrayna topraklarını) yasa dışı ilhak girişimini meşrulaştırmak ve gayri meşru yetkililerin tanınmasını zımnen genişletmek için açık ve şeffaf bir girişim olduğunu" ifade etti.

Greenfield, "Konseyin sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ombudsmanı olduğunu iddia eden birini herhangi bir sıfatla davet etmesi uygun değildir." dedi.

Morazova'nın dinlenmesini teklif eden Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, "Donbas'taki feci insani durum hakkında" konseye ilk elden bilgi alma fırsatı sağlama düşüncesiyle Daria Morozova'yı davet etme teklifini sunduklarını ifade etti.

Rus Temsilci, "insani aktivist" Morozova'nın konuşmasının "ifade özgürlüğü meselesi" olduğunu söyledi.

Rusya, Eylül 2022'de, ayrılıkçı grupların bulunduğu Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına katmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem
New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı
YSK'den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ilişkin genelge
YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi
Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

BMGK, Ukraynalı ayrılıkçı "Donetsk ombudsmanının" konseyde konuşması teklifini reddetti

BMGK, Ukraynalı ayrılıkçı "Donetsk ombudsmanının" konseyde konuşması teklifini reddetti

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararını destekliyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Ukrayna’daki olayları belgeliyoruz

Ukrayna'da yoğun bombardıman altındaki Çasov Yar şehri görüntülendi

Ukrayna'da yoğun bombardıman altındaki Çasov Yar şehri görüntülendi
Çin'den Ukrayna'ya "krizin kontrolden çıkması ihtimalinden endişeliyiz" mesajı

Çin'den Ukrayna'ya "krizin kontrolden çıkması ihtimalinden endişeliyiz" mesajı
BM Ukrayna Komisyonu: Rusya'nın Ukrayna'da işlediği ihlaller savaş suçu teşkil ediyor

BM Ukrayna Komisyonu: Rusya'nın Ukrayna'da işlediği ihlaller savaş suçu teşkil ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet