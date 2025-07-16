BMGK, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturumla toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyecek.
New York
AA muhabirine açıklama yapan BMGK Dönem Başkanı olan Pakistan'ın Daimi Temsilcisi, toplantının yarın öğleden sonra gerçekleşeceğini bildirdi.
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BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine yarın yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.