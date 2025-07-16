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Dünya

BMGK, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturumla toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyecek.

Şerife Çetin  | 16.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
BMGK, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturumla toplanacak

New York
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