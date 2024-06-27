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Dünya

BMGK, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in işgali altındaki Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) görev süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzatma kararı aldı.

Şerife Çetin  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
BMGK, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzattı

New York

BMGK'de UNDOF'un görev süresinin uzatılması talep edilen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, Orta Doğu'da artan gerginliğe dikkati çekilirken, bunun endişe verici olduğu ve kısa sürede sonlanmayacağı kaydedildi.

Durumun düzelmesi için Orta Doğu'daki sorunları kapsamlı bir şekilde ele alan anlaşma sağlanması gerektiğine işaret edilen kararda, mevcut koşullar göz önünde bulundurularak UNDOF'un görev süresinin 6 ay daha uzatılması talep edildi.

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

Suriye ile İsrail arasındaki Golan Tepeleri'ndeki uyuşmazlığı izlemeye yönelik 1974'te BMGK kararıyla kurulan UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu.

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