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Dünya

BM'den ülkelere 'Suriyeli savaş suçlularını ulusal mahkemelerinizde yargılayın' çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkelere, Suriyeli savaş suçlularını ulusal mahkemelerde yargılamaları için çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 11.03.2021
BM'den ülkelere 'Suriyeli savaş suçlularını ulusal mahkemelerinizde yargılayın' çağrısı

Cenevre

Michelle Bachelet, Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 10 yıllık çatışmalardan sonra "hakikat ve adalete" her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ülkedeki şiddet ve çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Bachelet, savaşın mağdurları için "hakikat, adalet ve tazminat arayışının" sadece devam etmesi değil, hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Suriye'de son yıllarda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dahil sivillere yönelik sayısız ihlal ve tacizde bulunulduğunu ifade eden Bahcelet, savaş mağdurlarının hayatlarını yeniden inşa edebilmeleri için suçlulardan son 10 yılın hesabının sorulması gerektiğinin altını çizdi.

Bachelet, Suriye'deki insan hakları ihlallerinin UCM'ye havale etmek için defalarca girişim olduğunu ancak bu tür çabaların durduğunu anımsattı.

"Ulusal mahkemelerin adil, açık ve şeffaf yargılamaları sürdürmesi ve bu tür ciddi suçlar için hesap verebilirlik açığını azaltması hayati önemini koruyor." ifadesini kullanan Bachelet, ülkelere, Suriyeli savaş suçlularının ulusal mahkemelerde yargılamaları için çağrı yaptı.

Bachelet, bu tip yargılamalara örnek olarak da Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'i, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırmasını örnek gösterdi.

Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde tutulanlar da dahil on binlerce kayıp kişinin akıbetinin ortaya çıkarılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Bachelet, keyfi olarak gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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