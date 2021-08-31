Dolar
8.32
Euro
9.83
Altın
1,814.99
ETH/USDT
3,380.00
BTC/USDT
47,138.00
BIST 100
1,472.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Taliban'a kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı çağrısı

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlamasının ardından ülkede kontrolü tamamen ele alan Taliban'a kapsayıcı bir hükümet kurma ve insan haklarına saygı duyması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 31.08.2021
BM'den Taliban'a kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı çağrısı Fotoğraf: Wali Sabawoon/AA

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ''Genel Sekreter'in Taliban'a mesajı daha önce de dediği gibi ve kapsayıcı bir hükümet kurması, özellikle kadınlar dahil insan haklarına saygı duyması, son 20 yılda zor kazanılmış hakların buharlaşmaması ve Afganistan'ın terör üssü olarak kullanılmaması.'' dedi.

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ve çocuklara şiddetle mücadele temsilcisi Najat Maalla M'jid de yaptıkları ortak açıklamada, Afgan nüfusunun yüzde 45'ini 15 yaş altı çocukların oluşturduğunu belirterek uluslararası toplumdan Afgan çocukları terk etmemesini istedi.

Özellikle kız çocuklarına yönelik hak ihlalleri ve cinsel şiddetten endişe duyduklarını ifade eden BM yetkilileri, Taliban'a kız ve erkek çocuklarının haklarına saygı duyması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Herve De Lys, Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un yeni varyantı 'C.1.2' nadir görülüyor
Türkiye'de 21 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı
Filistin’de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yeni bir döneme giren Afganistan'da insani felaket kapıda' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yeni bir döneme giren Afganistan'da insani felaket kapıda' uyarısı

BM'den Taliban'a kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı çağrısı

ABD askerlerinin terk ettiği Kabil Havaalanı'nı AA görüntüledi

Uzmanlara göre, ABD Afganistan'da kazanamayacağını gördü

Uzmanlara göre, ABD Afganistan'da kazanamayacağını gördü
ABD'nin en uzun savaşı: Afganistan'da 20 yıl

ABD'nin en uzun savaşı: Afganistan'da 20 yıl
20 yıllık ABD işgali hem Afganistan'a hem dünyaya pahalıya mal oldu

20 yıllık ABD işgali hem Afganistan'a hem dünyaya pahalıya mal oldu