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Dünya

BM'den "Gazze'deki çatışmaların yeniden başlamasını önlemek" için çaba gösterilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tüm tarafları "Gazze'deki çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için her türlü çabayı" göstermeye çağırdığı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
BM'den "Gazze'deki çatışmaların yeniden başlamasını önlemek" için çaba gösterilmesi çağrısı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tüm tarafları "Gazze'deki çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için her türlü çabayı" göstermeye çağırdığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında, Gazze'deki durumla ilgili soruya yanıt verdi.

Dujarric, Guterres'in "tüm tarafları Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için her türlü çabayı" göstermeye çağırdığını aktardı.

Sözcü, Guterres'in, insani yardımların derhal Gazze'ye yeniden sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında da bulunduğunu ifade etti.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

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