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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den "Gazze'de bağırsak ve cilt hastalıklarının yayılması" uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bağırsak, cilt ve hepatit türlerinin yayılması konusunda uyardı.

Raşa Evrensel, Halime Afra Aksoy  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
BM'den "Gazze'de bağırsak ve cilt hastalıklarının yayılması" uyarısı

Gazze

UNRWA Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ebu Husne, öncesine göre bağırsak hastalıklarının 4, cilt hastalıklarının ise 3 kat arttığını belirtti.

BM yetkilisi, hepatit türlerinin yanı sıra kolera gibi salgın hastalıkların da bölgede yayıldığına ilişkin bazı raporların olduğunu doğruladı.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, dün BBC'ye yaptığı açıklamada, UNRWA'nın Filistin bölgesindeki okullarından birinde hepatit A salgınına tanık olunduğunu aktarmıştı.

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