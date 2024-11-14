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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM yetkilisinin paylaşımı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği yıkımı gözler önüne seriyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İletişim Görevlisi Louise Wateridge'nın paylaştığı görüntü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği yıkımı gözler önüne seriyor.

Mustafa Deveci  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
BM yetkilisinin paylaşımı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği yıkımı gözler önüne seriyor

Ankara

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, sosyal medya hesabından Gazze'nin kuzeyindeki insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

BM yetkilisi, İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana devam eden kara saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini ve bunların Gazze kent merkezine göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

"Çaresiz yalvarışlar, sonsuz bir acı döngüsü"

Gazze'nin kuzeyindeki insani krize dikkati çeken Wateridge, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazeleri sokaklarda kalan Filistinlilerin naaşlarını köpeklerin yediğini ifade etti.

Gazze'de ailelerin insanlar için uygun olmayan şartlar altında yaşamak zorunda kaldığına işaret eden Wateridge, "Çaresiz yalvarışlar ve diri diri gömülen veya yakılan çocukların tekrarlanan hikayeleri. Sonsuz bir acı döngüsü." ifadelerini kullandı.

Enkaza dönen bölgede sokaklar boş, tüm yollar tahrip edilmiş

Wateridge, Gazze'nin kuzeyindeki yıkımı gösteren bir de görüntü paylaştı.

Görüntüde, İsrail saldırıları nedeniyle bölgede oluşan ağır yıkım göze çarpıyor. Bölgede tek tük birkaç binanın ayakta kaldığı, onlarda da büyük hasar oluştuğu görülüyor.

Enkaza dönen bölgede sokakların boş olduğu ve tüm yolların tahrip edildiği dikkati çekiyor.

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