Dolar
32.15
Euro
34.92
Altın
2,351.08
ETH/USDT
3,933.20
BTC/USDT
70,013.00
BIST 100
10,656.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya’nın başkenti Berlin’de Alexander Meydanı’nda Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM yetkilisi Lazzarini: Refah'tan gelen görüntüler, Gazze'nin yeryüzünün cehennemi olduğunun kanıtı

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün akşam Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen görüntülerin, Gazze'nin yeryüzüneki cehennem olduğunu kanıtladığını belirtti.

Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
BM yetkilisi Lazzarini: Refah'tan gelen görüntüler, Gazze'nin yeryüzünün cehennemi olduğunun kanıtı

Beyrut

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lazzarini, başkent Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Lazzarini, "Gazze nüfusunun yarısını oluşturan yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Refah'ta durum trajik. Sanıyorum ki, biz Gazze'de güvenli yer olmadığını söylerken çok nettik. Pek çok yerinden edilen kişiye defalarca, ölmek istemiyorlarsa göç etmeleri gerektiği söylendi ve onlar da bir yerden ötekine göç ettiler." ifadesini kullandı.

"Refah'ta sığınacak yer arayan ailelere saldırıların arttığı yönünde gelen bilgiler korkunç. Gazze, yeryüzündeki cehennem. Dün akşamki görüntüler de bunun bir kanıtı." diyen Lazzarini, dün hedef alınan bölgedeki çalışanlarıyla iletişim kuramadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini dile getirdi.

Gazze'ye yardım girişi için ateşkes yapılması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, yardım girişlerinin gerçek bir sorun olduğuna dikkati çekti.

UNRWA'nın, geçen yıllarda mali olarak zayıflatıldığını son olarak da İsrail'in, ajansın bazı çalışanlarının 7 Ekim'deki saldırılara iştirak ettiği yönündeki ithamlarıyla birlikte durumun daha da kötüleştiğini kaydeden Lazzarini, finansmanı durduran 16 ülkeden 14'ünün, ajansa yeniden finansal yardımda bulunmaya başladığını dile getirdi.

İsrail Meclisi'nin, UNRWA ile ilişkileri kesmek ve onu "terör örgütü" ilan etmek için sunulan yasa tasarısını ilk okumada onaylamasıyla ilgili Lazzarini, "Bir BM örgütünün terörist ilan edilmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum, bu benzeri görülmemiş bir şey. Bu, dediğimiz gibi henüz bir tasarı ve yasalaşmadı. İsrail'in uluslararası hukuka uyacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, ajansın Gazze'de 192 çalışanının öldürüldüğünü, çok sayıda tesisin yıkıldığı ya da zarar gördüğünü, çok sayıda insani yardım konvoyunun da engellendiğini ya da saldırıya uğradığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 128. sayısını yayımladı
DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı
Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti

Benzer haberler

İtalya'da muhalefet partisi M5S, Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in tanınması için önerge verdi

İtalya'da muhalefet partisi M5S, Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in tanınması için önerge verdi

Netanyahu, İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampını bombalamasının “trajik terslik” olduğunu savundu

BM yetkilisi Lazzarini: Refah'tan gelen görüntüler, Gazze'nin yeryüzünün cehennemi olduğunun kanıtı

Uluslararası STK'lerden ortak çağrı: BMGK, UAD'nin kararlarının uygulanmasını sağlamalı

Uluslararası STK'lerden ortak çağrı: BMGK, UAD'nin kararlarının uygulanmasını sağlamalı
Refah'taki Kuveyt Hastanesinin 2 personeli, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü

Refah'taki Kuveyt Hastanesinin 2 personeli, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı

İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet