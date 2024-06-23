BM yetkilisi, Gazze'de yarım milyon öğrencinin eğitimden mahrum bırakılmasının "korkunç" olduğunu söyledi
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, Gazze Şeridi'nde yarım milyonu aşkın öğrencinin 8 aydır eğitim görememesinin "korkunç ve üzüntü verici" olduğunu söyledi.
İstanbul
UNRWA Planlama Direktörü Rose'un, Katar merkezli Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, Ajansın X sosyal medya hesabından yayınlandı.
Rose, "Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç." ifadesini kullandı.
Gazze'deki Filistin hükümetinden dün yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrencinin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı" kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca Gazze'de yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin de üniversite sınavlarına giremediği belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.