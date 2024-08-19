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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM yetkilisi: Gazze son 48 saatte acımasız saldırılara maruz kaldı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 48 saat içinde acımasız bir şekilde saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Raşa Evrensel, Muhammed Emin Canik  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
BM yetkilisi: Gazze son 48 saatte acımasız saldırılara maruz kaldı

İstanbul

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, BBC Radyo 4 Today'e yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi son 48 saat içinde acımasız bir şekilde bombardıman ve saldırılara maruz kaldı." dedi.

Wateridge, "Gazze'de birkaç gün önce insani olarak isimlendirilen bölgeler artık askeri saldırıların ön cephesi oldu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yoğun bombardımanın ortasında yalnızca geceyi atlatmayı umuyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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