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Dünya

BM, Yemen'de çatışmaların tekrar başlamasının yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 2 Ekim'de sona eren ateşkesin ardından silahlı çatışmaların yeniden başlamasının, ülke halkı için yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Dilara Karataş   | 23.11.2022
BM, Yemen'de çatışmaların tekrar başlamasının yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu

Ankara

BM İnsani İşler Yetkilisi Reena Ghelani, Yemen'deki gelişmelere dair BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuştu.

Ghelani, konuşmasında, Yemen'de çatışmaların yeniden başlamasının, ülkeyi tekrar eski haline döndüreceği uyarısında bulunarak "Yemen'deki insanların parçalanmış hayatlarını yeniden kurabilmeleri için normale dönmeye ihtiyaçları var." dedi.

Yemen'deki açlık krizinin nüfusun yarısından fazlasını etkilediğini belirten Ghelani, ülkede 17 milyon insanın bir sonraki öğününü nereden temin edeceğini bilemediğini kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise Husilerin, Hadramevt ve Şebve vilayetlerinde petrol limanlarına yaptıkları saldırıların ülkeyi petrol ihracatından elde ettiği ana gelir kaynağından mahrum bıraktığını söyledi.

Grunderberg, Hadramevt'teki Dabbe Petrol Limanı'na yapılan saldırıların ciddi ekonomik yansımaları olacağına işaret ederek "(Husiler) Askeri ve ekonomik bir gerginlik başlatma riskine giriyorlar." dedi.

Ayrıca, Grundberg, tarafları ateşkesi yenilemek için anlaşmaya çağırdı.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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