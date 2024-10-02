Dolar
34.22
Euro
37.85
Altın
2,658.88
ETH/USDT
2,385.70
BTC/USDT
60,797.00
BIST 100
9,012.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Yemen'de 2024'ün başından beri 489 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de silahlı çatışmalar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 2024'ün başından bu yana 489 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Mohammed Sameai, Halime Afra Aksoy  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
BM: Yemen'de 2024'ün başından beri 489 binden fazla kişi yerinden edildi Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

Yemen

UNFPA'nın Ocak-Eylül 2024 tarihli raporu, Yemen ofisi tarafından yayımlandı.

Rapora göre, Yemen'de 1 Ocak 2024'ten bu yana silahlı çatışma ve sert hava şartları nedeniyle 489 bin 545 kişi yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin yüzde 93,8'i iklimle ilgili krizlerden ciddi şekilde etkilenirken, yüzde 6,2'si ise çatışmalar nedeniyle yerinden oldu.

UNFPA liderliğindeki hızlı müdahale mekanizması, ülkede 20 ilde yerinden edilenlerin yüzde 86,5'ine acil yardım sağladı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı. Ülkede ağustos ayı başından bu yana yaşanan sellerde yaklaşık 210 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilay Genel Başkanı Dinç: "Her gencimiz, her çocuğumuz mukaddestir, korunmalıdır"
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti
Ağrı'da araç kazasında bir asker şehit oldu

Benzer haberler

BM: Yemen'de 2024'ün başından beri 489 binden fazla kişi yerinden edildi

BM: Yemen'de 2024'ün başından beri 489 binden fazla kişi yerinden edildi

BM: İsrail'in Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesi BM personeline saldırıların devamıdır

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını İsviçre devraldı

BM, Lübnan'da yerinden edilmenin hızlı artışına karşı uyardı

BM, Lübnan'da yerinden edilmenin hızlı artışına karşı uyardı
BM ve Lübnan hükümeti, ülkede artan insani ihtiyaçlar için acil yardım kampanyası başlattı

BM ve Lübnan hükümeti, ülkede artan insani ihtiyaçlar için acil yardım kampanyası başlattı
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz

BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet