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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'dan savaş nedeniyle 5 milyona yakın kişi Avrupa'ya sığındı

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaş nedeniyle Avrupa ülkelerine sığınan sivillerin sayısının 5 milyona yaklaştığını duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.06.2022
BM: Ukrayna'dan savaş nedeniyle 5 milyona yakın kişi Avrupa'ya sığındı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Cenevre

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sitesinde yer alan açıklamada, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkeyi terk eden sivillere dair güncel rakamlar paylaşıldı.

Açıklamada, 7 Haziran itibarıyla 44 Avrupa ülkesine kabul edilen Ukraynalı sığınmacı sayısı 4,8 milyon olarak kaydedildi. Bu sığınmacıların 3,2 milyonuna geçici koruma verildiği belirtildi.

Savaşın başlamasından bu yana 2,3 milyon kişinin ise Ukrayna'ya geri dönüş yaptığı bildirildi.

En çok sığınmacının ağırlandığı Polonya'da 1,1 milyon Ukraynalı bulunurken, Almanya'da 780 bin, Çekya'da 366 bin, İtalya'da 125 bin, İspanya'da 118 bin ve Türkiye'de 85 bin sığınmacının olduğu açıklandı.

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