Dolar
16.55
Euro
17.51
Altın
1,822.90
ETH/USDT
1,202.90
BTC/USDT
20,946.00
BIST 100
2,529.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM, Ukrayna'da artan çatışmaların tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ediyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da artan çatışmaların Karadeniz üzerinden yapılması planlanan tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ettiğini söyledi.

Betül Yürük   | 27.06.2022
BM, Ukrayna'da artan çatışmaların tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ediyor

New York

Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'ya hafta sonu ve bugün düzenlenen hava saldırılarının son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Kremençuk'ta bugün çok sayıda kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezine yönelik hava saldırısını kınayan Dujarric, çatışmaların şiddetlenmesinden ve sivillerin güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Dujarric, "Bugün olanlara rağmen görüşmelerin devam edeceğini ve bir anlaşmaya (tahıl ihracatı) varacağımızı umuyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurmuş, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizine çözüm için Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına yönelik Türkiye'nin BM ile yürüttüğü diplomasi devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı
Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Türkiye, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu
Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi' için yarın İspanya'ya gidecek

Benzer haberler

BM, Ukrayna'da artan çatışmaların tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ediyor

BM, Ukrayna'da artan çatışmaların tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ediyor

Türkiye, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu

Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti

Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Rusya: Kiev'de füze üretilen binaları yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk

Rusya: Kiev'de füze üretilen binaları yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk
G7 liderlerinden Ukrayna'ya 'gerektiği sürece' askeri ve mali destek taahhüdü

G7 liderlerinden Ukrayna'ya 'gerektiği sürece' askeri ve mali destek taahhüdü