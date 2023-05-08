Dolar
19.51
Euro
21.47
Altın
2,021.36
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,561.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı.

Şerife Çetin  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
BM, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin AA muhabirinin yazılı sorusunu yanıtladı.

Diplomatik konvoyun hedef alınmasına ilişkin Haq, "Hafta sonu Türk diplomatik konvoya yapılan saldırı da dahil olmak üzere diplomatik personele yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, bu tür saldırıların detaylı bir şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisinin konvoyuna saldırı

Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun konvoyundaki büyükelçilik aracına elçilik yakınlarında ateş açılmıştı.

Çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Büyükelçi Çobanoğlu'nun bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin "Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya korumalar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'deki TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52-53'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım
"Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır"

Benzer haberler

BM, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

BM, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

BM Yüksek Temsilcisi, Suriye rejimi ve KSYÖ arasında görüşmelerin yine gerçekleşemediğini duyurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyükelçimiz, koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok

Sudan'da ordu ve HDK, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna saldırıda birbirini suçladı

Sudan'da ordu ve HDK, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna saldırıda birbirini suçladı
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi

Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet