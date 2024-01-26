Dolar
30.29
Euro
32.90
Altın
2,016.14
ETH/USDT
2,267.20
BTC/USDT
41,874.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Temsilcisi Sunghay: Gazze'de yemek yemeden günü geçiren aileler var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze'de yemek yemeden günü geçiren ailelerin olduğunu söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
BM Temsilcisi Sunghay: Gazze'de yemek yemeden günü geçiren aileler var

Cenevre

Sunghay, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani ve BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sivillerin Gazze'deki gerilimin en ağır darbesiyle yüzleşmeye devam ettiğini kaydeden Sunghay, "Gazze'de yaşanan durum felaketten başka bir şey değil." dedi.​

Sunghay, Refah kentinde, İsrail yetkilileri tarafından evlerini terk etmeleri istenen, barınma imkanı olmayan ve çaresizlik içinde yaşayan yerinden edilmiş insanların hayatlarına tanık olduğunu söyledi.

Uzun süredir acı çeken Gazzelilerin, İsrail'in hava saldırılarının yanı sıra "İsrail güçleri ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki sokak çatışmalarından" kaynaklanan ve giderek yoğunlaşan şiddetin ortasında kaldığını belirten Sunghay, Han Yunus bölgesindeki sağlık tesisleri ve okullar, BM eğitim tesisleri ve yerleşim bölgelerinin sürekli saldırı altında olduğunu kaydetti.

Sunghay, "İsrail ordusunun tek taraflı olarak güvenli alanlar olarak belirlediği bölgelerde bombardımanı devam ediyor. Buna Batı Han Yunus'taki el-Mavasi bölgesi de dahil. İsrail ordusu, el-Mavasi'de 22 ve 23 Ocak'ta patlamalar bildirildikten sonra dahi Han Yunus batısındaki insanlara oraya taşınmalarını emretmeye devam etti." ifadesini kullandı.

İsrail'in kaosa neden olan "toplu tahliye talepleri"nin Filistinli sivillerin güvenliğini sağlamada etkisiz olduğunu vurgulayan Sunghay, bu durumun onları giderek daha savunmasız ve tehlikeli durumun içine ittiği konusunda ciddi endişelerinin olduğunu söyledi.

"Gazze'de kesinlikle endişe verici gıda güvenliği durumuyla karşı karşıyayız"

AA muhabirinin, "Gazze'de büyük bir açlık krizi var. Ne BM ne yardım kuruluşları İsrail engelini aşıp bölgeye girebiliyor. İnsanların hayvan yemi yediği, hayvanların ise insanların cansız bedenlerini yediği görüntüleri izliyoruz. Bunlar insanlığa karşı suç değilse hangi kategoride ele alınmaları gerekir?" sorusunu yanıtlayan BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Vellucci "(Gazze'de) Kesinlikle endişe verici gıda güvenliği durumuyla karşı karşıyayız. Bu daha da kötüye gidiyor." dedi.

Soruyu yanıtlayan Sunghay ise Gazze'nin her yerinde ciddi gıda kıtlığının olduğunu vurgularken, Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarının ulaşamadığını ve buna çok ciddi ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Sunghay, "Şanslılarsa günde yalnızca bir öğün yemek yiyen ailelerin hikayelerini duydum. Gazze'de yemek yemeden günü geçiren aileler var." ifadesini kaydetti.

AA muhabirinin, devamında "Hayvanların insanların cansız bedenlerini yediği görüntüleri izliyoruz. Bu durumu nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Shamdasani ise "Bahsettiğiniz korkunç görüntüleri izlemedim. (Gazze'de) Enkaz altında çok sayıda insanın kaldığı açık. Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı ölüm sayısı hakkında konuştuğumuzda, öldürüldüğü doğrulanan kişilerden bahsediyoruz. Ancak enkaz altında binden fazla kişinin olduğundan şüphe ediliyor." diye konuştu.

Yağmurlar ve şiddetli soğuk hava koşullarının Gazze'yi etkilediğinin altını çizen Shamdasani, insanların çektiği acıların düşünülemeyecek kadar kötü olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu'nda yakalanan 49 şüpheliden 43'ü tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum

Benzer haberler

Gazze'de binlerce Filistinli gıda sıkıntısı nedeniyle "tek lokma yemeden" günler geçiriyor

Gazze'de binlerce Filistinli gıda sıkıntısı nedeniyle "tek lokma yemeden" günler geçiriyor

Güney Afrikalı yetkili, UAD'nin kararının İsrail'in "75 yıllık kurumsal cezasızlığına" son verdiğini belirtti

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef alıyor

BM Temsilcisi Sunghay: Gazze'de yemek yemeden günü geçiren aileler var

BM Temsilcisi Sunghay: Gazze'de yemek yemeden günü geçiren aileler var
Soykırım davasında İsrail'le ilgili karar dünya basınında geniş yankı buldu

Soykırım davasında İsrail'le ilgili karar dünya basınında geniş yankı buldu
Filistin'den tüm ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının kararına uyma çağrısı

Filistin'den tüm ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının kararına uyma çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet