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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Tahıl anlaşmasının yenilenmesi sonrası gübre yüklü ilk Rus gemisi Hollanda limanından ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin ardından gübre yüklü ilk Rus gemisinin Hollanda limanından hareket ettiğini bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 29.11.2022
BM: Tahıl anlaşmasının yenilenmesi sonrası gübre yüklü ilk Rus gemisi Hollanda limanından ayrıldı

Washington

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, 20 bin ton Rus gübresi yüklü geminin Hollanda'dan yola çıktığını ifade etti.

BM Dünya Gıda Programı tarafından tahsis edilen geminin Mozambik üzerinden Malavi'ye gideceğini belirten Sözcü Dujarric, bunun, gelecek aylarda Afrika ülkelerine yapılacak gübre sevkiyatı serisinin ilki olduğunu vurguladı.

Dujarric, Rus gübre üreticilerinin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa limanlarında bulunan 260 bin ton gübreyi bağışlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu bağışın, insani ihtiyaçların kısmen giderilmesi ve Afrika'da felaket derecesinde mahsul kaybının önlenmesini sağlayacağına dikkati çeken Dujarric, "Gübre piyasasının yeniden bağlanması, küresel gıda güvenliğinin 2023'te sağlanması için oldukça önemli bir adım." dedi.

Dujarric, BM'nin küresel gıda güvenliğinin 2023'te sağlanması için tüm taraflarla birlikte her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, 18 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin ardından gübre yüklü ilk Rus gemisinin Avrupa limanından 21 Kasım'da Afrika'ya hareket edeceğini duyurmuştu. Grynspan, Malavi'nin gübre ihtiyacının kırmızı alarm düzeyinde bulunmasından dolayı bu sevkiyatın önemli olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, İstanbul'da 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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