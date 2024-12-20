Dolar
35.19
Euro
36.61
Altın
2,613.72
ETH/USDT
3,336.60
BTC/USDT
95,748.00
BIST 100
9,714.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Dünya

BM, Suriye'nin devrik lideri Esed'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi gerektiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Suriye'de devrik lider Beşşar Esed ve ciddi suçlar işlemiş olabilecek herkesin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
BM, Suriye'nin devrik lideri Esed'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi gerektiğini bildirdi

Cenevre

Al-Kheetan ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Baas rejiminin düşmesiyle yıkım ve sivil ölümleri artık çok daha net görülüyor. BM, Esed'in suçlarından sorumlu tutulması için yasal bir talepte bulunacak mı yoksa başka bir girişimi mi olacak?" sorusuna Al-Kheetan, "Elbette Beşşar Esed ile geçmişte ve günümüzde ciddi suçlar işlemiş olabilecek herkes uluslararası insan hakları hukukuna ve adil yargılamalara uygun olarak hesap vermeli. Bu, Suriye'deki geçiş ve Suriye'nin başlayacağı geleneksel adalet için çok önemli bir durum." şeklinde yanıt verdi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden yaklaşık iki hafta sonra yüzlerce tutuklunun cezaevlerinden dışarı akın ettiği görüntüleri gördüklerini belirten Al-Kheetan, "Bazıları gün ışığını gördükleri için mutluluklarını dile getirirken, diğerleri yıllarca süren işkence ve insanlık dışı muamele dolayısıyla yaşadığı şok nedeniyle hiçbir şekilde kendini ifade edemiyor." diye konuştu.

Al-Kheetan, Suriye'de birçok kişinin yıllarca ailelerinden habersiz bir şekilde gözaltında tutulduğunu kaydederek, yıllar sonra ilk kez birbirlerine sarılan insanların, oğullarını ve kızlarını tanımakta zorlandığını gösteren dokunaklı sahneler gördüklerini söyledi.

BM Genel Kurulu kararıyla 30 Haziran 2023'te kurulan Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş'un kayıp ailelerinin acılarını azaltmaya odaklanacağını dile getiren Al-Kheetan, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ve BM'nin Suriye'deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması (IIIM) dahil uluslararası mekanizmalar, kendi yetki alanları kapsamında geçmiş ve güncel insan hakları ihlalleri ve suiistimalleri hakkında bilgi izleme ve toplama üzerinde çalışacak." ifadelerini kullandı.

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün gelecek hafta Suriye'de insan hakları konularında mevcut BM varlığını, herhangi bir geçişin kapsayıcı ve uluslararası hukuk çerçevesinde olmasını desteklemek için insan hakları heyetini bölgeye göndereceğini de söyledi.

Geçiş sürecinde adaletin sağlanmasının ve insan haklarına dayalı toplumsal güvenin inşasının, Suriye'nin geleceğinde oldukça önemli olacağına işaret eden Al-Kheetan, "Bu, ülke genelindeki bireylerin ve ailelerin onlarca yıldır katlandığı tarif edilemez acıyı ele almanın, tüm Suriyelilerin insan haklarının eşit şekilde saygı göreceği, korunacağı ve yerine getirileceği bir gelecek inşa etmenin tek yolu." diye konuştu.

Al-Kheetan, "Geçici hükümetin yetkilileri, geçmişteki suçların ve ihlallerin kanıtlarının korunmasını sağlamak için acil adımlar atmalı. Bunlara toplu mezarlardan, hapishanelerden, gözaltı merkezlerinden, bakanlıklardan ve diğer devlet kurumlarından gelen kayıtlar ve belgeler ile yaşananları belgelemede ve sorumluları hesap vermeye çağırmada önemli olabilecek diğer maddi kanıtlar da dahil." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Komiser Türk'ün, Suriye'deki kapsamlı geçiş sürecinin merkezinde "insan haklarının" bulunması gerektiği yönündeki çağrısını hatırlatan Al-Kheetan, geçici hükümet yetkililerine, güvenliğin yeniden sağlanması, ve suç işlediği belirtilenlerin uluslararası insan hakları standartlarına uygun hesap vermelerinin önünün açılması çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, ayrıca geçici hükümet yetkililerinin, kadın, çocuk, farklı etnik ve dini toplulukların haklarını tam olarak kullanabilmeleri için harekete geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Vellucci ise AA muhabirinin sorusuna ilişkin, uzun süredir acı çeken Suriye halkı için hesap verebilirlik ihtiyacının gerçek manada vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Vellucci, "İnsanları hesap verebilir kılmak için orada bulunan bir dizi BM mekanizması vardır. Ancak sorunuzun cevabı kesinlikle evettir. Hesap verebilirliğe çok ihtiyaç var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 8 bin 500 kez gereksiz yere aradı
Suriyeli aktivist, terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı'daki cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum'dan "Sinop Kent Meydanı" paylaşımı

Benzer haberler

BM, Suriye'nin devrik lideri Esed'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi gerektiğini bildirdi

BM, Suriye'nin devrik lideri Esed'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi gerektiğini bildirdi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Türkiye'nin Sudan'da siyasi süreci desteklemeye hazır olduğunu söyledi

Suriye'de Sivil Savunma ekiplerinden, toplu mezar çalışmalarının hassasiyetle yapılması uyarısı

BM: Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkı için suçluların hesap vermesi gerekiyor

BM: Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkı için suçluların hesap vermesi gerekiyor
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsan gözetimi olmadan çalışan yapay zeka, dünyayı kör bırakır

BM Genel Sekreteri Guterres: İnsan gözetimi olmadan çalışan yapay zeka, dünyayı kör bırakır
BM: Suriye halkına destek veren Türkiye, ülkede kapsayıcı diyalog için önemli rol oynayabilir

BM: Suriye halkına destek veren Türkiye, ülkede kapsayıcı diyalog için önemli rol oynayabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet