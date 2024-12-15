Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,854.20
BTC/USDT
102,019.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da "Yesevi’den Tacettin’e Alperen Buluşmaları" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Şam'ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan AA tarafından görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu öne sürülen alanı görüntüledi.

Ahmet Karaahmet, Dilara Karataş, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Şam'ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan AA tarafından görüntülendi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Şam

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

AA ekibi, bu kapsamda başkentin güneydoğusunda, Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alanı görüntüledi.

Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunan gazetesi Ta Nea'nın sorularını yanıtladı
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bu yılın başından itibaren 2 bin 939 teröristi etkisiz hale getirildi
Duruşma salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yaşar için Bursa'da tören düzenlendi
Yargıtay, başkasının bilgileriyle sahte sosyal medya hesabı açan kişinin cezasını onadı
Kars-Ardahan kara yolunda mahsur kalan 20 araç kurtarıldı

Benzer haberler

Esed rejiminin katliamlarından Banyas'ın tanıkları ilk kez konuşurken, AA vahşetin izlerini görüntüledi

Esed rejiminin katliamlarından Banyas'ın tanıkları ilk kez konuşurken, AA vahşetin izlerini görüntüledi

Şam'ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan AA tarafından görüntülendi

İsrail'in, Suriye’deki gelişmelerin Ürdün'e sıçramasından endişe ettiği öne sürüldü

İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti

İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ve Humus kentlerine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ve Humus kentlerine hava saldırıları düzenledi
Lazkiye'de devrik rejim güçleri, geçici yönetim güçlerine saldırdı

Lazkiye'de devrik rejim güçleri, geçici yönetim güçlerine saldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet