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Dünya

BM: Suriye'de Kasım 2024'ten bu yana ülke içinde yerinden edilmiş 750 bin kişi evine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de Kasım 2024'ten bu yana, ülke içinde yerinden edilmiş 750 bin kişinin evlerine döndüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
BM: Suriye'de Kasım 2024'ten bu yana ülke içinde yerinden edilmiş 750 bin kişi evine döndü Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Cenevre

IOM, ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşüyle ilgili rapor yayımladı.

Raporda, "Kasım 2024'ten bu yana, ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 750 bin kişi evlerine döndü. Ancak 14 yıllık savaştan yeni kurtulan ülke içinde yaklaşık 7 milyon kişi hala yerinden edilmiş durumda." ifadeleri kullanıldı.

Aralık 2024'ten bu yana yerinden edilmelerde kayda değer düşüş olduğu belirtilen raporda, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra ülkeye dönüşlerin yoğunlaştığı vurgulandı.

Ocak 2024'ten bu yana 571 bin 388 kişinin yurt dışından Suriye'ye döndüğünü bildirilen raporda, Kasım 2024'ten sonra ülkeye dönen Suriyeli mültecilerin sayısının 259 bin 745 olduğu kaydedildi.

Raporda, ülke dışından dönen Suriyelilerin yüzde 50'sinin Lübnan, yüzde 22'sinin Türkiye ve yüzde 13'ünün Irak'tan geldiği bildirildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Genel Müdürü Amy Pope, Suriye'de büyük bir insani krizin sürdüğünü ve ihtiyaçların çok büyük olduğunu ifade etti.

Pope, IOM'un, bu iyileşme sürecinde Suriye halkına destek verdiğini, dönüşlerle ilgili veri toplamanın ve analiz yapmanın da bunun bir yolu olduğunu kaydetti.

BM'ye göre, Suriye'de kamplarda bulunan 1 milyona yakın kişi evlerine dönmeyi planlıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Celine Schmitt, Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan ve ülke içinde yerinden edilmiş 1 milyona yakın kişinin, önümüzdeki yıl evlerine geri dönmeyi planladığını kaydetti.

Schmitt, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan yerinden edilmiş kişilere yönelik yapılan bir anketle ilgili verileri paylaştı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki kamplarda ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bölgelerde yaşayan 1 milyona yakın kişinin, gelecek yıl içinde kendi evlerine dönmeyi planladığını kaydeden Schmitt, bunlardan 600 bininin 6 ay içinde geri döneceğini belirtti.

Schmitt, "Ankete katılanlar arasında geri dönüş konusunda duygusal bir istek yaygın ancak onlar için insani yardım, istihdam, geçim fırsatları ve temel hizmetlere erişim gibi engellerin olmaması gerekir. Krizin başlamasından yaklaşık 14 yıl sonra Suriye bir dönüm noktasında. Suriye, yıllarca süren çatışmanın ekonomiyi ve altyapıyı harap etmesi ve nüfusun yüzde 90'ının yardıma bağımlı kalması nedeniyle yeniden inşa için acilen desteğe ihtiyaç duyuyor." dedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni süreçte umut ve fırsatlar olduğuna dikkat çeken Schmitt, uluslararası topluma bu uzun vadeli ihtiyaçların karşılanması için çağrıda bulundu.

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