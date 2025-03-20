BM, Sudan'ın başkenti Hartum'da sivillere yönelik artan şiddetten endişe duyuyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, Sudan'ın başkenti Hartum'da devam eden çatışmalar kapsamında sivillere yönelik artan şiddete ilişkin endişe verici raporlar aldıklarını bildirdi.
Cenevre
Magango, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalarda Hartum'daki sivillere yönelik şiddetin arttığını belirtti.
Yaşananlara ilişkin endişe verici raporlar aldıklarını ifade eden Magango, "Yerel insani yardım gönüllüleri de dahil olmak üzere onlarca sivil, 12 Mart'tan bu yana ordu ile HDK'nin Hartum'un doğusu ile Omdurman'ın kuzeyinde topçu ve hava bombardımanı nedeniyle öldürüldü. Güvenilir raporlar, HDK ve müttefik milislerin Hartum'daki evlere baskın düzenlediğini, çok sayıda cinayet ve keyfi gözaltılar gerçekleştirdiğini, tıbbi kliniklerden yiyecek ve tıbbi malzemeleri yağmaladığını gösteriyor." bilgilerini paylaştı.
Ordu ve ona bağlı milislerin Hartum'un kuzeyi ve Doğu Nil'de kontrol ettikleri bölgelerde yağma ve diğer suç faaliyetlerinde bulunduğunun bildirildiğini kaydeden Magango, Doğu Nil'de yaygın keyfi tutuklamaların devam ettiğine işaret etti.
Magango, "Her iki taraf ve onlar üzerinde nüfuz sahibi olan tüm ülkelere, sivillerin etkili şekilde korunmasını sağlamak ve devam eden kanunsuzluk ile cezasızlığa son vermek için somut adımlar atma çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sudan'daki savaş
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti ve 9 milyona yakın kişi de ülke içinde yerinden edildi.
Ülkede, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.
Savaşın bitirilmesi için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı.