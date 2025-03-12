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Dünya

BM, Sudan'da 30 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sudan'daki misyon şefi Mohamed Refaat, Sudan'da 30 milyonu aşkın kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
BM, Sudan'da 30 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi

Cenevre

Refaat, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sudan'da 30 milyondan fazla kişi, kritik boyutta insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Refaat, Sudan'daki durumun kötüye gittiğini bildirdi.

Refaat, Sudan'da acil yardım fonu ve erişime ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

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