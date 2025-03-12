BM, Sudan'da 30 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sudan'daki misyon şefi Mohamed Refaat, Sudan'da 30 milyonu aşkın kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Cenevre
Refaat, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Sudan'da 30 milyondan fazla kişi, kritik boyutta insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Refaat, Sudan'daki durumun kötüye gittiğini bildirdi.
Refaat, Sudan'da acil yardım fonu ve erişime ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.