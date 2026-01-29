Dolar
43.41
Euro
52.04
Altın
5,358.19
ETH/USDT
2,826.70
BTC/USDT
84,717.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Sudan'da 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlarla ilgili uyardı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların sürdüğü Sudan'da zor şartlara rağmen 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlar konusunda uyardı.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
BM, Sudan'da 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlarla ilgili uyardı

Cenevre

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konut, temel hizmetler ve hayati altyapıda meydana gelen büyük hasara rağmen üç milyondan fazla kişi Sudan'daki köken bölgelerine geri döndü." ifadesi kullanıldı.

Artan ihtiyaçlar konusunda uyarı yapılan açıklamada, geri dönüş bölgelerindeki artan ihtiyaçları karşılamak ve yerinden edilme döngüsünü sona erdirmeye yardımcı olabilecek çözümleri desteklemek için sürekli fon sağlanması çağrısında bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

En yüksek geri dönüşün 1,3 milyondan fazla kişiyle Hartum eyaletinde olduğu belirtilen açıklamada, "Genel olarak geri dönenlerin yüzde 83'ü ülke içinde yerinden edilenler. Yüzde 17'si Mısır, Güney Sudan ve Libya gibi komşu ülkelerden ve Körfez ülkelerinden geri döndü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, bu geri dönüşlerin, evlerinde hayatlarını yeniden kurmak isteyen Sudanlı ailelerin direncini ve kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

Pope, "Ancak eve dönmek, güvenliğe veya istikrara dönmek anlamına gelmiyor. Birçok aile yıkılmış evlere, sınırlı hizmetlere ve belirsiz geleceklere varıyor ve öngörülebilir bir destek olmadan, geri dönüş, iyileşme yolundan ziyade bir başka zorluk bölümü olma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Cezira, Sinnar, Beyaz Nil ile Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Adalet Bakanı Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz
Türkiye ile Özbekistan arasında anlaşmalar imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM, Sudan'da 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlarla ilgili uyardı

BM, Sudan'da 3 milyondan fazla kişinin evlerine dönmesiyle artan ihtiyaçlarla ilgili uyardı

İstanbul'da Sudan'a destek için düzenlenen istişare toplantısı başladı

BM: Sudan'nın Kurdufan bölgesinde ekim sonu ila ocak ortasında 88 binden fazla kişi yerinden edildi

Sudan'da HDK'nin yaklaşık 2 ay kuşatma altında tuttuğu şehirdeki halk yaşadıklarını anlattı

Sudan'da HDK'nin yaklaşık 2 ay kuşatma altında tuttuğu şehirdeki halk yaşadıklarını anlattı
Sudan ordusu, iki yıldır kuşatma altındaki Delenc şehrine girdi

Sudan ordusu, iki yıldır kuşatma altındaki Delenc şehrine girdi
Sudan'da "Sudan-Türkiye İlişkileri" başlıklı forum düzenlendi

Sudan'da "Sudan-Türkiye İlişkileri" başlıklı forum düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet