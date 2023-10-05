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Dünya

BM: Sudan, yerinden edilenlerle ilgili dünyanın en hızlı biçimde büyüyen krizi haline geldi

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın, yerinden edilenlerle ilgili dünyanın en hızlı biçimde büyüyen krizi haline geldiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
BM: Sudan, yerinden edilenlerle ilgili dünyanın en hızlı biçimde büyüyen krizi haline geldi

Cenevre

BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta Salami, Sudan'daki insani duruma ilişkin bilgi vermek amacıyla BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Salami, çatışma, yerinden edilme ve salgın hastalıklar nedeniyle ülke nüfusunun yarısının (24,7 milyon) insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle sağlık sektörünün olumsuz etkilendiğini kaydeden Salami, hastanelerin yüzde 70'inin artık hizmet veremediğini belirtti.

Yakın bir süre önce şiddetli yağışların Sudan'ı etkilediğini de hatırlatan Salami, 7 farklı bölgede 70 binden fazla kişinin etkilendiğini söyledi.

Salami, "Su ile bulaşan hastalıkların daha fazla salgına neden olabileceğinden endişe ediyorum. Doğudaki Gedaref eyaletinde kolera salgını ilan edilmiş durumda ve bunun Hartum ve Güney Kordofan'a yayılıp yayılmadığını araştırıyoruz." dedi.

"Daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyuyoruz"

Sudan'da yardıma ihtiyacı olan 18 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve bundan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Salami, daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarının da altını çizdi.

Salami, BM'nin bu yıl için Sudan'daki krizden etkilenenlere destek amacıyla başlattığı 2,6 milyar dolarlık yardım çağrısının yalnızca üçte birinin finanse edildiğini de bildirdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre en az 5 bin kişi hayatını kaybetti ve halen süren çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

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