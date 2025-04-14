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BM Sudan Araştırma Misyonu, Darfur'da yerinden edilmiş kişilere yönelik saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu, Sudan'ın Darfur eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplara yönelik düzenlenen ve 100'den fazla kişinin öldürüldüğü bildirilen saldırıyı kınadı.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
BM Sudan Araştırma Misyonu, Darfur'da yerinden edilmiş kişilere yönelik saldırıyı kınadı

Cenevre

Misyondan, Kuzey Darfur Eyaleti’nde yer alan Faşir kentinde, Zamzam ve çevresindeki yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bölgelerde sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hafta sonu Darfur'daki yerinden edilmiş kişilerin kamplarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğü bildirilen katliamı kınıyoruz. Ülkede halihazırda yıkıcı olan çatışmanın, savaşın trajik bir şekilde üçüncü yılına girmesiyle daha da yoğunlaşabileceği uyarısında bulunuyoruz." denildi.

Acilen ateşkes sağlanması ve sivillere saldırıların son bulması için taraflara çağrıda bulunulan açıklamada, diğer ülkeler de çatışmaları körüklemekten kaçınmaya ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye davet edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Sudan Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Mohamed Chande Othman, "Sudan'da çatışma 3. yılına girerken ülkedeki felaket durumunu düşünmeli ve sonsuza dek kaybolan veya değişen tüm Sudanlıların hayatlarını onurlandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Othman, dünyanın Sudan'da milyonlarca sivili korkunç durumlara hapseden, onları sonu görünmeyen ihlallere ve acılara maruz bırakan iki yıllık acımasız çatışmaya tanık olduğunun altını çizdi.

Sudan Ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yerinden edilmiş kişiler için kurulan kampa düzenlediği saldırıda birçok kişinin öldüğünü bildirmişti.

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