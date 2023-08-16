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Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve kaleci Goran Karacic, Osijek ile yapacakları maç öncesi Opus Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

BM, Rusya'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl sevkiyatını hedef almasından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl depolama tesislerini ve limanları vurmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Mücahit Oktay  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
BM, Rusya'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl sevkiyatını hedef almasından endişeli Fotoğraf: Alexandra Radu/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmadan genel olarak duyduğu rahatsızlığa işaret eden Haq, "Tahıl ve diğer gerekli gıda maddelerine yönelik tesislerin saldırıya uğramasından çok endişeliyiz." dedi.

Guterres'in daha önce küresel gıda fiyatlarındaki artışla ilgili endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Sözcü Yardımcısı, Rus insansız hava araçlarının, Ukrayna'nın Avrupa'ya tahıl ve diğer gıda maddelerini taşımada Karadeniz'e alternatif olan Tuna Nehri'ni hedef almasının fiyatlarla ilgili "endişeleri hafifletmeye yardımcı olmayacağını" dile getirdi.

Genel Sekreter'in, Karadeniz Tahıl Girişimi veya benzeri bir anlayışa dönülmesini "çok istediğini" vurgulayan Haq, söz konusu saldırıların bu ihtimali daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Açlıkla mücadele eden Yemen'de barış arayışı

Haq, Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Güvenlik Konseyi'ne Yemen'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirme yaptığını aktardı.

Grundberg'in bölgede çözüme yönelik istekliliğin arttığı ancak bunun hala somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğine yönelik sözlerini aktaran Haq, bölgeyle ilgili diğer sorumlulardan aldığı bilgilere paylaştı. Haq, bu yıl BM'nin Yemen'de ihtiyaç sahibi 17 milyon insana destek sağlama hedefinin finansman sorununa takıldığını ifade etti.

Sözcü Yardımcısı, "Dünya Gıda Programı'nın kısa süre önce Yemen genelinde yetersiz beslenmeyi önleme faaliyetlerini bu aydan itibaren askıya aldığı ve gelecek aylarda daha fazla kesinti beklendiği" bilgilerini paylaştı.

Haq, gerekli fonların acilen sağlanmaması durumunda özellikle Yemenli çocuklar için bunun "maliyetinin çok yüksek olacağının" altını çizdi.

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