Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,269.00
BTC/USDT
54,119.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü Fakhri, İsrail'i, Filistinlilere karşı "aç bırakma kampanyası" yürütmekle suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'i, 12. ayına giren Gazze Şeridi'ndeki savaşta, Filistinlilere karşı "açlık kampanyası" yürütmekle suçladı.

Yusuf Alioğlu, Ömer Erdem  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
BM Raportörü Fakhri, İsrail'i, Filistinlilere karşı "aç bırakma kampanyası" yürütmekle suçladı

Gazze

Fakhri, AP'ye göre, bu hafta BM Genel Kurulu'na sunduğu raporunda, İsrail'in, Gazze'deki aç bırakma kampanyasını, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den iki gün sonra başlattığını belirterek, İsrail saldırılarının, şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk 135 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Gazze'ye giren "sınırlı yardımların" çoğunun, başlangıçta İsrail'in Filistinlilerin gitmesini dayattığı kuzeye değil Gazze Şeridi'nin güney ve orta bölgelerine gittiği aktarılan BM raportörünün raporunda, Gazze'deki Filistinlilerin, Aralık 2023 itibarıyla kıtlık ve felaket düzeyinde açlık çeken dünya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturduğu dile getirildi.

Raporda, "Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin başına geldiği gibi, geçmişteki hiçbir savaşta bir halkın bu kadar hızlı ve bu kadar büyük ölçekte bir açlıkla karşılaşmadığı" vurgulandı.

Fakhri, "İsrail'in, Filistinlilere karşı 'açlık politikası' uygulamasının, bundan 76 yıl öncesine, Filistin halkının yerinden edildiği ve Filistin topraklarında, İsrail Devleti'nin kurulduğu 1948'e kadar dayandığına" dikkati çekti.

Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana, tarım ve balıkçılık alanları da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki gıda sisteminin tahrip edildiğine dair doğrudan raporlar aldığını ve bunların Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve diğer örgütler tarafından belgelenip kabul edildiğini kaydeden Fakhri, "İsrail, Gazze'deki Filistin halkına eziyet etmek ve onları öldürmek için insani yardımı, siyasi ve askeri bir silah olarak kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'tan acil uluslararası müdahale çağrısı

Hamas hareketi ise yaptığı açıklamada, BM raportörü Fakhri'nin raporuyla ilgili, "işgal hükümeti ve onun terörist ordusunun, Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü kapsamlı imha savaşı çerçevesinde sivillere karşı en iğrenç suçları işlediğine dair birçok rapora ve kanıtlanmış gerçeklere eklenen yeni bir kanıt" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in, Filistin halkına yardım sağlamak, maruz kaldıkları ihlalleri ve zulmü durdurmak ve Siyonist savaş suçlularından hesap sormak için acilen müdahale etmesi gerektiği" kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Emniyeti'nden eğitim öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri
İstanbul'da Filistinliler için dua edildi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı yaptı
Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarında 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarında 3 kişi öldü

BM Raportörü Fakhri, İsrail'i, Filistinlilere karşı "aç bırakma kampanyası" yürütmekle suçladı

UNRWA: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı

Cenevre'de, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Cenevre'de, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Avusturya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir kez daha protesto edildi

Avusturya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir kez daha protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet