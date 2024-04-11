BM Nüfus Fonu, İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği bazı malzemeyi açıkladı
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği bazı malzemeyi listeledi.
New York
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
🟠 Ventilators— UNFPA (@UNFPA) April 11, 2024
🟠 Wheelchairs
🟠 Maternity kits
🟠 Water pumps
🟠 Ultrasound equipment
🟠 Generators for hospitals
These are some of the dozens of items aid agencies have had rejected for delivery to #Gaza: https://t.co/sOmPHE7A5E
✍🏼 @NihaMasih via @washingtonpost
UNFPA, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
İsrail'in Gazze'ye girişini engellediği bazı malzemeyi, "vantilatör, tekerlekli sandalye, doğum kitleri, ultrason teçhizatı ve jeneratörler" olarak listeleyen UNFPA, bunların engellenen malzemelerden sadece bazıları olduğuna dikkati çekti.
Gazze'ye giriş yapan yardım tırları, İsrail tarafından kontrol ediliyor. İsrailli yetkililerin tırlarda tek bir malzemeye karşı çıkması halinde tüm tır geri gönderiliyor.
Uluslararası basında yer alan haberlerde İsrail'in küçük makas, insülin kalemi, anestezi, oksijen silindirleri ve cerrahi operasyonlar için gerekli malzeme gibi çok sayıda yardımı bütünüyle geri çevirdiği belirtiliyor.
Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.