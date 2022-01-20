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Dünya

BM: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 8,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör saldırıları nedeniyle 8,3 milyon kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Adam Abu-bashal   | 20.01.2022
BM: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 8,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç

Abuja

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölgede uzun süredir terör örgütü Boko Haram kaynaklı şiddetin azalacağına dair bir işaret olmadığı belirtildi.

Bölgedeki saldırıları nedeniyle 8,3 kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğu kaydedilen açıklamada, "12 yıl sonra, kuzeydoğu #Nijerya'daki kriz azalma belirtisi göstermiyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve beraberindeki heyet Nijerya'nın başkenti Maiduguri'ye ziyaret etti.

Griffiths, burada yaptığı konuşmada, bölgede ihtiyaç duyulan acil insani yardımlar nedeniyle BM ve ortaklarından bir ekibi, şiddetin merkezi Borno eyaletine yönlendirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Griffiths, "Destek ortaklığımız bu durumda görev ve sorumluluk gereği yaptığımız bir şeydir." dedi.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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