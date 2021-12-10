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Dünya

BM, Myanmar’da ordunun 11 köylüyü öldürüp cesetlerini yaktığını doğruladı

Bayram Altuğ   | 10.12.2021
BM, Myanmar’da ordunun 11 köylüyü öldürüp cesetlerini yaktığını doğruladı

Geneve

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Myanmar'daki ciddi insan hakları ihlallerinin endişe verici şekilde artmasından dolayı dehşete düştüklerini belirterek, ordunun, ülkenin kuzeybatısında bir köyde 5'i çocuk 11 köylüyü öldürdükten sonra yaktığını doğruladı.

Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Myanmar ordusunun demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmesinin ardından geçen 10 ayı aşkın sürede ülkede insan hakları ihlallerinin görülmemiş ölçekte derinleştiğini aktardı.

7 Aralık'ta Myanmar ordusunun bir biriminin, milis güçleri tarafından Sagaing Bölgesi'nin Salingyi kasabasında uzaktan kumandalı bir patlayıcıyla pusuya düşürüldüğünün iddia edildiğini belirten Colville, ordunun da karşılık olarak Done Taw köyüne baskın düzenleyip 6 erkek ile en küçüğü 14 yaşında olan 5 çocuğu tutukladığını belirtti.

Colville, "11 erkek daha sonra bölgeden ateş çıktığını gören köylüler tarafından yanmış halde bulundu." dedi.

Myanmar'daki ciddi insan hakları ihlallerinin endişe verici şekilde artmasından dolayı dehşete düştüklerini belirten Colville, darbeden bu yana Myanmar’daki askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing'ın uluslararası hukuka olan sorumluluğu kapsamında kendi halkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini vurguladı.

Colville, "Bunun sonucu olarak 1300'den fazla insan hayatını kaybetti ve 10 bin 600 kişi de alıkonuldu." diye konuştu.

Olay

Done Taw köyünde, askerlerce öldürüldükten sonra yakıldığı iddia edilen kişilere ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler büyümüştü.

Güvenlik kaygısından dolayı isminin verilmesini istemeyen bir görgü tanığı, 50 askerin 7 Aralık'ta yerel saatle 11.00'da Done Taw köyüne ilerlediğini ve kaçmayı başaramayan 11 köylüyü yakaladığını söylemişti.

Yakalanan 11 erkeğin elleri arkadan bağlı şekilde ateşe verildiğini iddia eden görgü tanığı, söz konusu kişilerin askeri darbe karşıtı silahlı grup Halk Savunma Gücü (PDF) mensubu olmadığını da belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükûmet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.


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