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Dünya

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, " (Suriye'ye yönelik) Yaptırımları kaldırın ve yatırımlar, yeniden yapılanma ve iyileşme için alan açın." dedi.

Gökhan Çeliker  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Grandi, Suriye ve Lübnan'daki temaslarının ardından ziyaret ettiği Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Yarın da Ürdün'ü ziyaret edeceğini dile getiren Grandi, Suriye'de başkent Şam ve Halep'te incelemelerde bulunduğunu belirterek, 2011'den itibaren Suriyelilerin yaşadıkları zorluklara ve birçok insanın yerinden edildiğine dikkati çekti.

Grandi, 12 milyona yakın Suriyelinin hem Suriye içinde "yer değiştirmek" hem de başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını belirterek, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından evlerine dönme kararı alanlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile "yapıcı" bir görüşme yaptığını vurgulayan Grandi, Suriye'deki temaslarının yerinden edilenlerin dönüşü, insan hakları ve güvenlik gibi konularda olumlu geçtiğini bildirdi.

Grandi, Suriye'deki üst düzey yetkililerden ülkedeki tüm toplumların barış içinde yaşayabilecekleri bir Suriye mesajını aldığına işaret etti.

Suriye'ye yaptırımların kaldırılması çağrısı

Grandi, Esed rejimi döneminde ülkedeki kötü yönetimin ve yaptırımların, Suriye ekonomisinin yıkımına neden olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma "Lütfen Suriye'ye yardım edin" çağrısında bulundu.

Suriye halkına yardım edilmesinin önemine işaret eden Grandi, "Yaptırımları kaldırın ve yatırımlar, yeniden yapılanma, iyileşme için alan açın." diye konuştu.

Grandi, "Bunu şimdi, bu geçiş sürecinin ya da yeni dönemin başında yapmazsak çok fazla zaman kaybederiz." ifadesini kullandı.

Yüksek Komiser Grandi, elektrik konusunun önemine atıfta bulunarak, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için yol haritası üzerinde anlaştığı, ancak bunun gibi uygulamaların genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki yardımlarına ve bu konudaki politikasına övgüde bulunan Grandi, "Türkiye'nin kendisi, kurumları TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kuruluşlarıyla Suriye'de zaten çok şey yapıyor." diye konuştu.

Grandi, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine yönelik, Türkiye'nin çok iyi prosedürlere, mekanizmalara ve uygulamalara sahip olduğunu, ayrıca Türk yetkililerin mükemmel çalıştığını ve örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

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