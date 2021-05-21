Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki yabancı güçlerin ve paralı savaşçıların bir an önce ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 21.05.2021
BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler

Kubis, BM Güvenlik Konseyine bilgilendirmesinde ateşkes, siyasi süreç ve güvenlik alanında ilerleme olsa da Sirte ve ve Misrata arasında sahil yolunun açılması ve yabancı savaşçıların Libya'dan çekilmesi gibi önemli konularda gelişme kaydedilemediğine dikkati çekti.

Sirte ve Misrata arasındaki yolun açılmasının daha fazla gecikmesinin taraflar arasında güven inşasına yönelik çabaları ve ateşkesin uygulanmasını baltalayacağını belirten Kubis, "Binlerce paralı savaşçının, yabancı askerin ve silahlı grubun Libya'daki varlığı ve faaliyetleri sadece Libya'nın güvenliğini değil tüm bölgeyi tehdit ediyor." dedi.

Kubis, Libya'da istikrarının sağlanabilmesi için tüm yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin bir an önce ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 590 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek

Benzer haberler

BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı

BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı

Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Libya Ordusu, Hafter milislerinin yeniden ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemeye devam edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemeye devam edecek
Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail-Filistin arasında ateşkes talep eden tasarı sunacak

Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail-Filistin arasında ateşkes talep eden tasarı sunacak

ABD'den Libya'ya 2014'ten bu yana en üst düzey ziyaret

ABD'den Libya'ya 2014'ten bu yana en üst düzey ziyaret