Dolar
12.17
Euro
13.64
Altın
1,785.10
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,812.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya, Libya

BM: Libya'da 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması ülkeyi daha fazla çatışmaya sürükler

BM Libya Özel Temsilciliğinden istifa ettiğini açıklayan Jan Kubis, ülkedeki siyasi ortamın seçimler öncesi son derece gergin olduğunu, seçimlerin yapılmaması durumunda Libya'nın daha fazla çatışmalara sürükleneceği uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 24.11.2021
BM: Libya'da 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması ülkeyi daha fazla çatışmaya sürükler

New York

Kubis, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, istifa kararının ardından seçimlere kadar görevini sürdürmeyi teklif ettiğini ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisinden 10 Aralık'a kadar görevde kalmasını istediğini aktardı.

Libya'daki siyasi iklimin 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesi son derece gergin olduğunu vurgulayan Kubis, tüm taraflara ve adaylara siyasi rakiplerine saygı duyma ve seçim sonuçlarını kabul etme çağrısında bulundu.

Kubis, 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması durumunda ise Libya'da durumun daha kötüye gideceği, ülkenin daha fazla bölünme ve çatışmalara sürükleneceği uyarısı yaptı.

Yüksek profilli bazı isimlerin başkan adaylığının uygun olup olmadığı endişelerinin de ülkede gerginliği artırdığını ifade eden Kubis, "Sürece ve bazı başkan adaylarına itirazlarda son söz yargıya ait. Yargı kararına saygı duyulmalı." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis ise Libya'daki seçim sürecini baltalamayan çalışan kim olursa olsun yaptırım uygulanmasını teklif etti.

Konsey'in geçici üyelerinden Norveç'in BM Daimi Temsilcisi Mona Juul ise BM Güvenlik Konseyi öncesi, AA muhabirinin savaş suçları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) aranan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkan adayı olup olmaması sorusuna, Libyalıların UCM ile iş birliği yapması gerektiğini ve Kaddafi'nin UCM'ye teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı
Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da Kovid-19'un delta varyantının aralık ve ocakta artacağı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü: Ülkeler zorunlu Kovid-19 aşısı üzerinde düşünmeli
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 774 bine yaklaştı

Benzer haberler

BM: Libya'da 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması ülkeyi daha fazla çatışmaya sürükler

BM: Libya'da 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması ülkeyi daha fazla çatışmaya sürükler

BM: Yemen'deki Husilerin Marib'e yönelik saldırıları müzakereyle çözüm ihtimalini zayıflatıyor

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 3 ceset daha bulundu

BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti

BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti
Libya'daki başkanlık seçimleri için 98 kişi başvuru yaptı

Libya'daki başkanlık seçimleri için 98 kişi başvuru yaptı
Libya yargısı Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’nin adaylıklarının durdurulması talebini yineledi

Libya yargısı Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’nin adaylıklarının durdurulması talebini yineledi