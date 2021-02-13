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Dünya, Libya

BM Libya Özel Temsilcisi Kubis, Libyalı yetkililerle geçici hükümetin kurulması sürecini görüştü

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'da geçici hükümetin kurulmasını hızlandırmak amacıyla ülkedeki yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mehmet Nuri Uçar   | 13.02.2021
BM Libya Özel Temsilcisi Kubis, Libyalı yetkililerle geçici hükümetin kurulması sürecini görüştü

Trablus

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kubis, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i telefonla aradı.

Geçici yönetimin kurulması süreci ile hızlandırılmasının vurgulandığı görüşmede, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında daha fazla ilerleme sağlanması konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, parçalı haldeki devlet kurumlarının yeniden birleşmesine imkan sağlamasının önemine işaret edildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.



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