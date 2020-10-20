Euro
9.32
Dolar
7.88
BIST 100
1,210.41
Altın
1,901.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 'uygun bir zamanda' bir araya getirmeyi planlıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta siyasi süreci yeniden canlandırmak konusunda kararlı olduğunu ve uygun bir zamanda iki tarafı ve garantör ülkeleri bir araya getirmek istediğini söyledi.

Betül Yürük   | 20.10.2020
BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 'uygun bir zamanda' bir araya getirmeyi planlıyor

New York

Dujarric, günlük basın brifinginde, KKTC'deki seçimlerin ardından Genel Sekreter Guterres'in yol haritası hakkında bilgi verdi.

Guterres'in siyasi süreci yeniden başlatmak istediğini ve uygun bir zamanda Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmeyi planladığını belirten Dujarric, taraflar arasında güven inşasının önemini vurguladı.

Dujarric ayrıca taraflara yeniden canlandırılmak istenen müzakereleri ve siyasi süreci tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınmaları çağrısı yaptı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine çıktı

Benzer haberler

BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 'uygun bir zamanda' bir araya getirmeyi planlıyor

BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 'uygun bir zamanda' bir araya getirmeyi planlıyor

İngiltere Başbakanı Johnson: Doğu Akdeniz'de iki tarafla da çalışmaya devam edeceğiz

BM'den Hindistan'da 'STK'lere getirilen kısıtlamalar ve aktivistlerin tutuklanmasına' tepki

AB'den KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama: Önemli olan yapıcı bir sürece girildiğini görmektir

AB'den KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama: Önemli olan yapıcı bir sürece girildiğini görmektir
Pompeo'dan 'İran ile silah ticaretine yaptırım uygulamaya hazırız' mesajı

Pompeo'dan 'İran ile silah ticaretine yaptırım uygulamaya hazırız' mesajı

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu