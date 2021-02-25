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Dünya

BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek

Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek

Betül Yürük   | 25.02.2021
BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer verdi.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

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