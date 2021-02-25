BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek
Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek
New York
Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer verdi.
Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.