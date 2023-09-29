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Dünya

BM: Karabağ'dan Ermenistan'a gidenlere yönelik herhangi bir kötü muamele bildirilmedi

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gitmek için bölgeden ayrıldıkları sırada ve yolculukları esnasında kötü bir muamelenin bildirilmediğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
BM: Karabağ'dan Ermenistan'a gidenlere yönelik herhangi bir kötü muamele bildirilmedi

Cenevre

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ermenistan Temsilcisi Kavita Belani, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Ermenistan'a binlerce kişinin göç etmesi ve Ermenistan'daki durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir haftadan kısa süre içerisinde Karabağ'dan 88 bin 700'den fazla kişinin ayrılarak Ermenistan'a ulaştığını ileri süren Belani, burada yaşanan "insani acil durumdan kaygı duyduklarını" belirtti.

Belani, Ermenistan hükümetinin BM ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle koruma ve yardım sorumluluğunu üstlendiğini kaydetti.

AA muhabirinin "Bu kişilere karşı yolculukları sırasında herhangi bir kötü muamele kayıtlara geçti mi?" sorusuna Belani, "Şu ana kadar kayıtlı bir olay olmadığını biliyorum. Herhangi bir kötü muamele vakası bildirilmedi. Bu uzun bir yolculuk, bu esnadaki sıkışıklık insanlar için zor bir durum. Ancak Azerbaycanlılar tarafından herhangi bir kötü muamele vakası rapor edilmedi." yanıtını verdi.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.


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