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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'in Gazze'de UNWRA'ya ait bir okulu "doğrudan" hedef aldığını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulun "doğrudan" hedef alındığını belirtti.

Mücahit Oktay  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
BM, İsrail'in Gazze'de UNWRA'ya ait bir okulu "doğrudan" hedef aldığını açıkladı

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezinde İsrail-Filistin'deki gelişmelere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Dujarric, "Gazze'de yerinden edilmiş aileleri barındıran bir UNRWA okulu da hafta sonu doğrudan vuruldu." dedi.

Saldırıda yaralanan kimsenin olmadığın belirten Dujarric, BM'ye ait okulların İsrail tarafından hedef alınmasının "ilk olmadığını" kaydetti.

Genel Sekreter Sözcüsü, BM'nin tesislerinin bilindiğini ve İsrailli yetkililerle bu konuda bir çatışmasızlık mekanizması olduğunu hatırlattı.

Dujarric, "Bunun (UNRWA okulunun) hedef alınıp alınmadığını veya bir hata olup olmadığını bilecek durumda değiliz. Bildiğimiz şey, vurulduğu ve okulların hiçbir şekilde ve biçimde hiçbir zaman vurulmaması gerektiğidir." dedi.

Stephane Dujarric, Gazze'de UNRWA'ya ait okul binalarından 83'ünde 137 bin civarında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığını, İsrail'in vurduğu okulda 2 bin 25 civarında Filistinlinin kaldığını ve binanın ciddi hasar aldığını kaydetti.

Sözcü, Gazze'deki BM'ye ait okulların İsrail ordusunun başlattığı saldırılar nedeniyle kapatıldığı ve bu okullarda eğitim gören 300 bin öğrencinin durumdan olumsuz etkilendiği bilgisini paylaştı.

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