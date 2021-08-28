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Dünya

BM, İsrail'in 2021’in başından beri Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

BM tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da ocak ayından 23 Ağustos’a kadar 55 Filistinliyi öldürdüğü, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere evleri yıkılan 881 Filistinlinin de göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Esat Fırat   | 28.08.2021
BM, İsrail'in 2021’in başından beri Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

Kudüs

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde 527 evi yıkması sonucu 733, Doğu Kudüs’te ise 97 evi yıkması sonucu 148 Filistinlinin tehcir edildiği kaydedilirken, söz konusu yapıların “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıkıldığı vurgulandı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi, kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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