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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail saldırısı altında Gazze'de açlığın 12 kat arttığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırısı altında Gazze'de açlığın 12 kat arttığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
BM, İsrail saldırısı altında Gazze'de açlığın 12 kat arttığını duyurdu Fotoğraf: Belal Khaled/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

7 Ekim'in ardından Gazze'deki gıda kıtlığı, sağlık hizmetlerindeki yıkım, yetersiz temiz su tesisleri ve hijyen koşulları nedeniyle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınları ciddi risk altına soktuğunu belirten Dujarric, "Bölgedeki insani yardım ortaklarımızın araştırmasına göre, Gazze'de açlık (7 Ekim öncesine göre) 12 kat arttı." diye konuştu.

Dujarric, gerekli tedavi ve önleyici hizmet sağlanmazsa durumun çok daha kötü olacağına işaret ederek, insani yardım çalışanlarının 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara yardım sağladığını bildirdi.

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