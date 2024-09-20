Dolar
34.12
Euro
38.11
Altın
2,620.02
ETH/USDT
2,535.00
BTC/USDT
62,575.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail güçlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan attığı görüntüler "insanlık dışı"

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan attığını gösteren video kayıtlarının "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

Şerife Çetin  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
BM: İsrail güçlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan attığı görüntüler "insanlık dışı" Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını ifade eden Dujarric, buna, İsrail'in bölgede artan askeri faaliyetlerinin de dahil olduğunu dile getirdi.

Dujarric, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan attığını gösteren video kayıtlarının insanlık dışı olduğunu söyledi.

Olayın şeffaf bir şekilde soruşturulmasının büyük önem taşıdığını belirten Dujarric, sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan videoda, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde çok katlı bir evin çatısından aşağı Filistinlilerin cesetlerini attığı görülmüştü.

Filistinlilerin, İsrail askerleri ile bir çatışmada öldürüldüklerini belirten görgü tanıkları, AA muhabirine, askeri bir buldozerin daha sonra metal pençe aparatını kullanarak çatıdan atılan cesetleri kaldırdığı bilgisini vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasını yalanladı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama
AFAD'dan sarı kodlu yağış uyarısı verilen illere ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze" paylaşımı
Trabzon'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

DMM, "Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasını yalanladı

DMM, "Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasını yalanladı

BM: İsrail güçlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan attığı görüntüler "insanlık dışı"

BM'den İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından "Bölge felaketin eşiğinde" uyarısı

ABD, İsrail askerlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan attığı görüntüleri "çok rahatsız edici" buldu

ABD, İsrail askerlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan attığı görüntüleri "çok rahatsız edici" buldu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli öldü
BM: Suriye'yi de içine çekecek bölgesel savaş riski mevcut

BM: Suriye'yi de içine çekecek bölgesel savaş riski mevcut
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet