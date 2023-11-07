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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 147 Filistinliyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin, Hamas'ın denetimi dışındaki Batı Şeria'da, aralarında 44 çocuğun bulunduğu 147 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

Şerife Çetin  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
BM: İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 147 Filistinliyi öldürdü

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dujarric, Mısır hükümetinin, Gazze'ye insani yardımla ilgili bir BM teknik heyetinin destek sağlamasını kabul ettiğini belirterek, İsrail tarafındaki yardım giriş noktalarının hala kapalı olduğunu kaydetti.

"Gazze'deki BM tesislerindeki aşırı kalabalık önemli bir sorun teşkil etmeye devam ediyor" diyen Dujarric, 22 bin kişinin sığındığı Han Yunus Eğitim Merkezi'nde her 600 kişi için sadece tek bir tuvalet bulunduğu bilgisini paylaştı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 147 Filistinliyi öldürdü

Dujarric, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin, Hamas'ın denetimi dışındaki Batı Şeria'da, aralarında 44 çocuğun bulunduğu 147 Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti.

Batı Şeria'da, yerleşimcilerin ise 8 kişiyi öldürdüğünü aktaran Dujarric, bölgede 900 kişinin ise yerleşimcilerin şiddeti ve kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildiğine dikkati çekti.

Paris Konferansı'na Griffiths katılacak

Dujarric, Fransa'da, Gazze için 9 Kasım'da düzenlenecek uluslararası konferansta, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in, Genel Sekreter Antonio Guterres'i temsil edeceğini açıkladı.

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