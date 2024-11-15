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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail, Gazze'den 21 bin hastanın sadece dörtte birinin tahliyesine izin verdi

Birleşmiş Milletler (BM), Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'den 21 bin hastanın sadece dörtte birinin tahliyesine izin verdiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
BM: İsrail, Gazze'den 21 bin hastanın sadece dörtte birinin tahliyesine izin verdi

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü ve ortaklarının 13 Kasım'da 8 çocukla refakatçilerinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini belirten Dujarric, çocukların Ürdün'e gittiğini söyledi.

Dujarric, bu çocukların burada özel tedavi aldıktan sonra ABD'ye gönderileceğini ifade etti.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'den 21 bin hastanın sadece dörtte birinin tahliyesine izin verdiğini bildiren Dujarric, özel tedaviye muhtaç kişilerin güvenli ve zamanında tahliyesi için "tahliye koridorları" oluşturulması gerektiğini vurguladı.

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