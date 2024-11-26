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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail bu ay Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım girişimlerimizin hemen hemen tümünü engelledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in bu ay boyunca Gazze'nin kuzeyine yönelik hemen hemen tüm yardım girişimlerini engellediğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
BM: İsrail bu ay Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım girişimlerimizin hemen hemen tümünü engelledi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

New York

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Haq, İsrail'in kasım ayı boyunca BM'nin Gazze'nin kuzeyine ulaştırmaya çalıştığı hayat kurtarıcı insani yardımların çoğunu engellediğini duyurdu.

Haq, BM'nin bu bölgeye yardım götürmek için 41 girişimde bulunduğunu, bunlardan 37'sinin direk reddedildiğini, diğerlerinin ise onay aldıktan sonra sahada engellendiğini ya da çok küçük bir kısmına geçit verildiğini söyledi.

Kış aylarında yüz binlerce Filistinlinin hava koşullarına uygun olmayan çadırlarda yaşadığına dikkati çeken Haq, aynı zamanda kanalizasyon atığının birikmesi nedeniyle insanların sağlığının tehlikeye atıldığını ifade etti.

UNRWA, Doğu Kudüs'teki ofislerini boşaltmıyor

Haq, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini boşalttığına ilişkin haberler bulunduğunu, bunların doğru olmadığını kaydetti.

UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinli mülteciler için mevcudiyetini sürdürdüğünü aktaran Haq, ajansın görevini yerine getirmesine ilişkin tüm engellere rağmen operasyon ve programlarını sürdüreceğini kaydetti.

BM Soykırım Özel Danışmanı Nderitu görevden alınmadı

Haq, "Wall Street Journal"da yer alan BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu'nun Gazze'deki olayları "soykırım" olarak tanımadığı için kovulduğuna ilişkin haberinin doğru olmadığını bildirdi.

Nderitu'nun görev süresinin bugün dolduğunu ve sözleşmesinin yenilenmediğini belirten Haq, BM Genel Sekreteri'nin kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Haq, Nderitu'nun "soykırım" tanımı yapmakla yükümlü olmadığını, bunu ancak yasal organların yapabileceğini dile getirdi.

Genellikle özel danışmanların sözleşmelerinin uzatılmadığına işaret eden Haq, Nderitu'nun zorla görevden alındığına ilişkin iddiaların doğru olmadığının altını çizdi.

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