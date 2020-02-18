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Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Suriye'nun kuzeybatısındaki insani kriz dehşet verici

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun, dehşet verici olduğunu belirtti.

Bayram Altuğ   | 18.02.2020
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Suriye'nun kuzeybatısındaki insani kriz dehşet verici

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, BM rakamlarına göre, Suriye'de 1 Aralık 2019'dan bu yana yüzde 80'i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 900 bin sivilin yerinden edildiğini aktardı.

Bu rakamın, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana en büyük göç dalgası olduğuna dikkati çeken Bachelet, Esed rejimi ve destekçilerine bugüne kadarki en büyük tepkisini gösterdi.

Rejim ve destekçilerinin, İdlib ve Halep'te geniş çaplı saldırı başlattığını hatırlatan Bachelet, "BM İnsan Hakları Ofisi, hükümet (rejim) ve destekçilerinin 1-16 Şubat tarihlerinde hava ve karadan yaptığı saldırılarda 18'i kadın 35'i çocuk en az 100 sivilin öldüğünü kayıt altına aldı." dedi.

İdlib ve Halep'te 1 Ocak'tan bu yana 298 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Bachelet, bu ölümlerin yaklaşık yüzde 93'üne Suriye hükümeti ve destekçileri neden oldu. Ayrıca 10 sağlık kuruluşu ve 19 eğitim merkezi de doğrudan vuruldu." ifadelerini kullandı.

Dondurucu soğuk altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların bombalanmasının, "zalimce" olduğunu vurgulayan Bachelet, bölgedeki insani durumu "dehşet verici" olarak değerlendirdi.

Bachelet, aralarındaki en savunmasız durumda olan yaşlılar, hastalar ve çocukların yerinden edilmeye devam edildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Şu an hiçbir barınak güvende değil ve hükümetin (rejimin) saldırıları devam ettikçe siviller küçük, daha küçük paketlere doğru zorlanacak. Çok daha fazla insanın öldürülmesinden korkuyorum."

Bachelet, Suriye'deki taraflara acil ateşkes çağrısında bulunarak sivillerin korunması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

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