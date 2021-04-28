Euro
9.90
Dolar
8.20
BIST 100
1,385.27
Altın
1,770.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Güvenlik Konseyinden 'çatışma bölgelerinde sivil altyapının korunması' kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, çatışma bölgelerinde okullar, hastaneler, elektrik şebekeleri, su kaynakları ve sivil gereksinimlere yönelik diğer altyapının korunmasına yönelik karar aldı.

Emre Aytekin   | 28.04.2021
BM Güvenlik Konseyinden 'çatışma bölgelerinde sivil altyapının korunması' kararı

Ankara

Konseyin bu ay dönem başkanlığını yürüten Vietnam'ın öncülüğünde 65 ülkenin desteğiyle önerilen karar tasarısı, dün çevrim içi düzenlenen oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda sivilleri temel gereksinimlerinden yoksun bırakmaya yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiği belirtilerek Suriye'den Afganistan'a, Ukrayna'dan Güney Sudan'a çatışan taraflara karara uymaları, sivil altyapıları hedef alan eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Karara öncülük eden Vietnam'ın Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, ülkesinin 1955-1975 arasındaki Vietnam Savaşı sırasında doğal çevreye ve sivil altyapıya verilen zararlarını uzun süre yaşadığını anımsatarak "Genelde çatışmaların sonuçlarını doğrudan şiddet kurbanlarının sayısıyla ölçüyoruz ancak temel altyapıya verilen yaygın zarar da eşit derecede yıkıcı oluyor. Örneğin uzayan çatışmalarda çocuklar saldırılardan çok temiz su ve sterilizasyonun bulunmamasına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da son 20 yılda dünyanın savaş hukukunu hiçe sayan ulus aşırı terör örgütlerinin yükselişine tanıklık ettiğini vurgulayarak "Bu örgütler nihilist ideolojilerini sivillere yönelik insanlığa sığmaz şiddet eylemlerini meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Hükümetler ve diğer silahlı güçler de bu eylemleri 'aynısını yapmaya davetiye' olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lowcock, DEAŞ'ın Ocak 2016'da kuşattığı Halep şehrinin su kaynaklarını kesmesini, Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün 2020'de Borno eyaletinin Maiduguri bölgesinde bir pirinç tarlasında çalışan 110 çiftçiyi katletmesini, Güney Sudan'da 2013'te başlayan iç savaşta hükümet ve muhalefet güçlerinin sivillerin gıda stoklarını ve hayvanlarını yağmalamasını ve Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda çiftliklerin ve sivil altyapının hedef alınmasını, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda su kaynaklarına ve sivil altyapıya yönelik eylemleri örnek gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı 'tam kapanma' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı
'Hastaların yoğun bakımlarda yaşadığı acıları görseler aşı olurlar'
Japonya, Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek
Kovid-19 vaka sayıları yüksek ülkelerden Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulanacak
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

BM Güvenlik Konseyinden 'çatışma bölgelerinde sivil altyapının korunması' kararı

BM Güvenlik Konseyinden 'çatışma bölgelerinde sivil altyapının korunması' kararı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Suriye'de düzenlenecek seçim yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır

BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim krizine karşı 'küresel koalisyon' oluşturulması çağrısı

Myanmar'da 3,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir

Myanmar'da 3,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir