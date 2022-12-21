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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Dünya

BM Güvenlik Konseyinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında Laçın Koridoru tartışması

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullandığı Laçın Koridoru konusunda tartışma yaşandı.

Yavuz Aydın   | 21.12.2022
BM Güvenlik Konseyinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında Laçın Koridoru tartışması

Ankara

Ermenistan'ın davetiyle dün yapılan toplantıda, Ermenistan'ın BM Temsilcisi Mher Margaryan, Azerbaycan'ı, Laçın Koridoru'nu kapatmak ve bölgedeki Ermeni nüfusun erişimini engellemekle itham etti.

Margaryan, Azerbaycan'a Laçın Koridoru'nun açılması, BM Güvenlik Konseyine de bölgedeki insani durumun değerlendirilmesi için bir gözlem misyonu gönderilmesi çağrısı yaptı.

Azerbaycan'ın BM Büyükelçisi Yaşar Aliyev ise Ermenistan'ın suçlamasını şiddetle reddederek Erivan yönetimini, BM Güvenlik Konseyini "manipülasyon, çarpıtma ve mesnetsiz iddialar" için kullanmakla suçladı.

Aliyev, Ermenistan'ın Laçın Koridoru'nu madenler ve diğer kaynakların yasa dışı ticareti için kötüye kullandığını kaydetti.

Büyükelçi Aliyev, "Bu faaliyetler yasa dışı olmasının yanı sıra çevreye çok ciddi zararlar veriyor, bölgeyi kirletiyor ve hassas ekosistemi yok ediyor." dedi.

Aliyev, koridorun suistimal edilmesinin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasındaki üçlü anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Yeni çatışma ikazı

BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ise BM'nin Laçın Koridoru ve Rus güçlerinin sorumluluğundaki bölgelerde yer almadığını kaydederek BM'nin bu iddia ve suçlamaları doğrulayacak veya teyit edecek konumda olmadığını belirtti.

Jenca, Azerbaycan ve Ermenistan'ın birbirini, Rusya'nın arabuluculuğu ile elde edilen mutabakatları ihlal etmekle suçladığını belirterek iki ülke arasında yeni bir çatışma yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çatışmanın tüm Kafkasya bölgesi ve hatta ötesini de etkileyebileceğini ifade eden Jenca, uluslararası topluma, diplomatik çabaları artırarak "çok geç olmadan" olası çatışmayı önleme çağrısı yaptı.

ABD'li diplomat Robert Wood ise Laçın Koridoru'nun kullanımına yönelik halen devam eden engellemelerden "derin kaygı duyduklarını" ifade etti.

Wood, "Laçın Koridoru'nun kullanılmasına yönelik engellemeler barış sürecini sekteye uğratıyor. Azerbaycan hükümetine ve koridorun güvenliğinden sorumlu olanlara, insani ve ticari kullanıma yönelik ulaşımın mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlanması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Rus diplomattan gerginliği artıracak adımlardan kaçınma önerisi

Rus diplomat Anna Evstigneeva ise Azerbaycan ve Ermenistan'a gerginliği artıracak adımlardan kaçınma ve itidal çağrısı yaptı.

Evstigneeva, "Biz Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki tüm anlaşmazlıkların tamamen politik ve diplomatik yollardan çözülmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Sınırlar da Rusya'nın danışmanlık desteğiyle, iki taraflı Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonu çalışmaları çerçevesinde belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, 3 Aralık'ta Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermeniler tarafından engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle Laçın Koridoru'nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan tarafından yalanlanmış, Azerbaycan yetkilileri yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu ve sivil geçişler için herhangi bir engel bulunmadığını belirtmişti.

Göstericiler Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.

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